49-річна актриса Тандіве Ньютон, яка прославилася завдяки ролі в телесеріалі "Світ Дикого Заходу", у соцмережах повідомила, що її госпіталізували до відділення невідкладної допомоги через серйозну травму ноги.

У ступні Ньютон виявили уламок скла. Про причини отриманої травми актриса промовчала. Поруч із нею перебуває її 8-річний син Букер Джомб.

Чи навіщає її в лікарні чоловік, англійський режисер Ол Паркер залишається під питанням. Нещодавно у таблоїдах з'явилася інформація про те, що подружжя перебуває на межі розлучення. Причиною цього стали нещодавні фото Паркера, на яких він був без обручки.

Найближчим проектом Ньютон мала стати картина "Супер Майк: Останній танець", але артистка вибула з проекту, поступившись своєю роллю Сальме Хайєк.