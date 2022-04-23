21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких - діти.

Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України - депресивні регіони Росії", - повідомляє Андрющенко.

За його словами, цією подією уже похизувалися в російських ЗМІ, де повідомили, що маріупольські діти мають проблеми з російською мовою, тож з ними проведуть "додаткові заняття".