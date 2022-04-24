ЗСУ успішно відбивають російський наступ на Донбасі - британська розвідка [ Редагувати ]
Цього тижня Україна відбила численні атаки росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Низький моральний дух агресора знижує ефективність наступу.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.
"Попри те, що росія домоглася деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди", - йдеться в повідомленні.
За даними Міноборони Британії, "низький моральний дух росіян і обмежений час для відновлення, переоснащення і реорганізації сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність росії".
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