Цього тижня Україна відбила численні атаки росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Низький моральний дух агресора знижує ефективність наступу.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

"Попри те, що росія домоглася деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, "низький моральний дух росіян і обмежений час для відновлення, переоснащення і реорганізації сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність росії".