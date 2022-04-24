росія розгорнула ракети "Іскандер-М" за 60 кілометрів від кордону з Україною - Генштаб [ Редагувати ]
Російська армія збільшує угруповання військ на Слобожанському напрямку за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області. Про це йдеться в офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.
За наявними даними, за 60 км від державного кордону України окупанти розгорнули пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".
Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.
по темі
У вівторок, 19 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську
Ракетні удари по території України окупанти завдаватимуть до кінця війни. росія планує це робити не менше місяця. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестови
У мережі з'явилося фото і відео пожежі на борту ракетного крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ
Ворожа ракета поцілила у дачні будинки в Дніпровському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Львову зросла до 7 осіб. Росіяни вдарили крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону