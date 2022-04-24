Російська армія збільшує угруповання військ на Слобожанському напрямку за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області. Про це йдеться в офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

За наявними даними, за 60 км від державного кордону України окупанти розгорнули пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.