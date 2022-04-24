Радник голови офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронті за тиждень. За його словами, головні зусилля російських окупантів не змінилися.

Окупанти намагаються вийти до міст Слов'янськ і Краматорськ. Посилили атаки на колишню лінію розмежування в ООС (операції Об'єднаних сил - ред.), яку утримують наші війська. Продовжують здійснювати штурмові дії в районі міст Попасна і Сєвєродонецьк, але успіху не мають.

В напрямку Гуляй Поля (Запорізька область) противник зумів просунутися на 10 кілометрів. Українські військові зосередили в цьому районі резерви, що дозволило знизити темпи наступу ворога. Збройні Сили України завдають суттєвих ударів по місцях зосередження окупантів, пунктах управління та складах з боєприпасами.