Окупанти в Херсонській області проводять організацію наступально-ударних формувань. Планують наступ на Кривий Ріг.

Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації.