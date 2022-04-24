За добу на Східному напрямку відбито атаку ворога: знищено до 100 окупантів [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили атаку.
Про це пише ОТУ "Схід".
Українські захисники знищили:
- особового складу - до 100,
- танків - 3,
- БМП - 17,
- АТ - 10,
- артилерійських систем - 2,
- БПЛА - 1.
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