Полк "Азов" опублікував відео з підвалів "Азовсталі", де ховається мирне населення Маріуполя [ Редагувати ]
У неділю, 24 квітня, полк "Азов" опублікував нове відео з підвалів "Азовсталі", де ховається мирне населення Маріуполя.
Умови жахливі, води залишилося ще на тиждень, антисанітарію, діти замість памперсів сплять у пакетах.
Нехай це побачать російські пропагандисти, котрі розповідають, що звичайних мирних людей на території "Азовсталі" немає. Їхні страждання на вашій совісті! Хоча… про що ми? У вас її давно немає…
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