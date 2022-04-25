До нападу Росії на Україну у цьому закладі займалися історією 20-го століття.

Берлінський інститут Вітольда Пілецького почав документувати воєнні злочини росії в Україні. Їх занотовують за розповідями українських біженців, які втекли за кордон від війни. Скільки свідчень вже назбиралося? Розкаже Тетяна Логунова.

Інститут Пілецького у Берліні. До нападу росії на Україну у цьому закладі займалися історією 20-го століття. З фокусом на Другу світову війну та злочини німецьких націонал-соціалістів. Після 24 лютого в істориків цього центру з'явилася нова місія - вони документують воєнні злочини росіян в Україні.

Матеуш Фальковскі, заступник директора інституту Пілецького:

Якщо говорити з наукової точки зору, то ми фактично намагаємося зібрати архів усної історії цієї війни.

Історики інституту працюють з українськими біженцями, які нині знайшли прихисток у Німеччині, Польщі та інших європейських країнах. Записують їхні розповіді, уточнюють факти, задають додаткові питання.

Матеуш Фальковскі, заступник директора інституту Пілецького:

Процедура така. Спочатку людина коротко у письмовій формі викладає свою історію. А потім йдуть додаткові запитання. Ми уточнюємо, що сталося в конкретний день у тому місті, де була людина. В Маріуполі, в Херсоні чи деінде. Що саме вона бачила і коли? Чи була свідком руйнування цивільної інфраструктури, пам'ятників чи церков? Чи стала жертвою сексуального насильства або інших воєнних злочинів?

Усі питання допомагають формулювати юристи. Щоб відповіді на них потім можна було використати під час судових процесів.

Матеуш Фальковскі, заступник директора інституту Пілецького:

Я боюся. Боюся, що через кілька тижнів, місяців, років люди на Заході просто забудуть про Україну. Тому ми робимо усе, щоб цього не сталося. Ми зберігаємо пам'ять. Щоб люди мали можливість послухати і почитати ці інтерв'ю, матеріали, документи.

Поділитися матеріалами історики готові і зі слідчими, які розслідуватимуть воєнні злочини росії в Україні.

Наразі воєнні злочини росії в Україні вже розслідують 13 країн. Серед них: Естонія, Литва, Польща, Німеччина, Швеція та Словакія. Долучені й організації. Такі як Євроюст, Міжнародний кримінальний Суд та ООН.