"Нічого не чули": в росії заявили про підготовку "референдуму" в Херсоні [ Редагувати ]
У Міністерстві закордонних справ росії не можуть підтвердити підготовку так званого "референдуму" в окупованому Херсоні. Там нібито нічого про цю ідею не чули. Про це повідомляє "Інтерфакс".
На прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що російська влада готує "референдум" в Херсоні заступник міністра закордонних справ росії Андрій Руденко сказав:
Не чув нічого.
Нагадаємо, що Херсон окуповано російськими військами з 2 березня.
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