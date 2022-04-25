У Міністерстві закордонних справ росії не можуть підтвердити підготовку так званого "референдуму" в окупованому Херсоні. Там нібито нічого про цю ідею не чули. Про це повідомляє "Інтерфакс".

На прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що російська влада готує "референдум" в Херсоні заступник міністра закордонних справ росії Андрій Руденко сказав:

Не чув нічого.

Нагадаємо, що Херсон окуповано російськими військами з 2 березня.