Ірпінський міст перетворився на художню майстерню [ Редагувати ]
Зруйнований ірпінський міст, яким евакуйовувалися мешканці Київської області, перетворився на художню майстерню. Уже кілька днів мексиканець Роберто Маркес малює під руїнами картину. Фарбами він намагається передати українську мужність і висловити свою підтримку нашій державі.
Художник допомагає Україні не тільки творчістю, а й активно займається волонтерством. Своєю історією Роберто поділився з моєю колегою - Лілією Налягакою.
Зруйнований ірпінський міст. Ще місяць тому він кричав голосом наляканих людей, які тікали від російської агресії. Зараз він мовчить. А його руїни прикрашає художник.
Роберто Маркес, художник із Мексики для мене це є формою протесту і підтримки українців, які втратили рідних під цим мостом.
Роберто Маркес - мексиканський художник. Побачив звернення президента Володимира Зеленського до світової спільноти й вирішив поїхати до України.
Роберто Маркес, художник із Мексики:
Зеленський просив допомоги, зокрема військової. Я чув, як мешканці різних країн віком від 19 до 60 років почали виїжджати до України, щоб допомогти. І я подумав, що можу бути одним із них. І ось я тут.
Роберто уже місяць живе у Києві, займається волонтерством. Каже - якби його взяли, пішов би навіть воювати за Україну.
Роберто Маркес, художник із Мексики:
Вони б могли дати мені шанс, я б допомагав солдатам, я не надто старий, мені всього 60 років, вони могли б розглянути мою кандидатуру (сміється).
Після деокупації Ірпеня Роберто допомагав нашим військовим із тілами загиблих. Побачивши звірства росіян, мексиканець досі не може осягнути, як таке могли вчинити люди.
Роберто Маркес, художник із Мексики:
Я волонтерив разом з одним хлопцем з Ірпеня і він розповів як його друзів зарізали, коли вони розносили їжу по будинках - це жахливо.
Свої почуття під час війни, як справжній митець, Роберто не зміг не відтворити на полотні. Це уже третя картина, яку він присвятив подіям в Україні. На одній із робіт зобразив битву за Маріуполь. Мексиканець порівняв українське місто з іспанською Гернікою, яку знищила нацистська Німеччина та фашистська Італія під час громадянської війни в Іспанії. Та картина стала символом страждань. На полотні під ірпінським мостом Роберто малює надію.
Роберто Маркес, художник із Мексики:
Тут я показую, що агресор намагається контролювати Україну, але він не може її контролювати, тому що українці перемагають. Я залишу картину тут, під мостом. Щоб люди приходили сюди, дивилися на неї й відчували - все буде добре.
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