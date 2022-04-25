Від 1 до 5,5 годин: на скільки відставють поїзди через обстріли [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" опублікувала актуальний графік запізнення пасажирських поїздів різних напрямків. Затримки спричинені ракетними ударами рф по залізничній інфраструктурі. Про це повідомляється в Telegram-каналі УЗ.
Перевізник зібрав дані щодо затримок поїздів станом на 14:30. У переліку – понад десяток поїздів.
"Актуальна інформація щодо затримок поїздів (станом на 14:30):
- №86 Запоріжжя – Львів (+3 год 06 хв);
- №174 Запоріжжя – Хмельницький (+2 год 46 хв);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 04 хв);
- №21 Харків – Трускавець (+4 год 37 хв);
- №13 Солотвино – Київ (+4 год 11 хв);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+5 год 14 хв);
- №231 Дніпро – Львів (+5 год 26 хв);
- №45 Ужгород – Лозова (+1 год 58 хв);
- №15 Харків – Івано-Франківськ (+4 год 20 хв);
- №136 Одеса – Чернівці (+2 год 44 хв);
- №68 Варшава – Київ (+2 год 30 хв);
- №722 Київ – Харків (+1 год 28 хв);
- №723 Харків – Київ(+58 хв)", – йдеться в повідомленні.
Наразі персонал "Укрзалізниці" робить усе можливе, щоб скоротити час запізнення. Пасажирам і тим, хто їх зустрічає, радять слідкувати за оперативною інформацією на ресурсах перевізника та на вокзалах.
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