Військові капелани допомагають волонтерам доправляти гуманітарну допомогу [ Редагувати ]
Ще одна професія, яку не можна не згадати. Це - військові капелани. Вони працюють зараз пліч-о-пліч із волонтерами. На звільнені від загарбників території везуть гуманітарну допомогу. А назад повертаються з евакуйованими. Як це відбувається - подивіться.
Володимир Педько ретельно оглядає кожну коробку, адже у них не просто продукти й речі, а і турбота кожного волонтера.
Військовий капелан з помічниками цього разу рушає у бік Чернігова. Серед п'яти автівок і машина Олега, він зголосився допомогти вивезти людей із розбомблених населених пунктів.
Олег, волонтер:
Якщо кожен з нас, з вас, він, він трішки щось зробимо - швидше перемога буде.
Дорога замість п'яти годин триває втричі довше.
Тільки дуже близько не під'їжджайте, тому що окажемся ми ніде.
Чернігів зустрічає обвугленими висотками з вибитими вікнами. Люди волонтерам радіють. А про пережите розповідають вже навіть без сліз.
Лоліта, жителька села у Чернігівській області:
Заходили в кожну хату, просили їжу та забирали її. У нас також забрали телефони, порозбивали їх, порізали шини в наших машинах. Вони не дозволили нічого привозити взагалі. Тобто до першого квітня нам нічого не привозили, тільки колгосп давав безплатно молоко по три літри на людину.
Родина Тетяни та Олександра з Чернігова виїхали у село поряд, та й там руські "асвабадітєлі" наздогнали. Окупанти ставили танки між хатами й поводились як господарі.
Тетяна та Олександр, жителі Чернігова:
Забирали продукты, у людей с погребов повытягивали картошку, консервацию, все повыкидавали, потому что они ночевали, повытягивали с хат матрасы подушки и жили.
Під час лише цієї поїздки вдалось вивезти 16 людей - деякі залишилися в Черкасах, хтось вирушив далі.
Володимир Педько, військовий капелан:
Під час поїздки все було спокійно, слава нашим ЗСУ, і всім хто вигнав загарбників з Чернігова й околиць, ми насправді бачили тільки наслідки війни й не чули жодного пострілу.
Військовий капелан вже планує наступну поїздку.
Ми це робимо, бо це наша природа, ми не можемо це не робити.
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Протистояти злу можна, як відомо, лише добром. І що більше зло прийшло на нашу землю, то більше добра творять українці. Буча - місце одного з найстрашніших актів геноциду українського народу - зараз намагається перемогти нещодавній жах.
Черкаські волонтери виготовляють мавок для українських військових. Саме так там вирішили називати костюми для маскування, відомі як кікімори.
Філіпп Сабоя зголосився безкоштовно перевезти цю машину до Києва. Зараз саме закінчує останні приготування перед виїздом.
Тут їжа для домашніх тварин, далі - продукти гігієни, тут вівсянка та печиво, тут інша їжа, а також маємо суміші для немовлят. Тобто в кожній коробці певний тип продукції - їх сортують всі наші колеги.
Замість фарб - маскувальна сітка. У Львові художник - біженець із Києва Андрій Набока - створює неповторні картини із тканини яку використовують для плетіння маскувальних сіток.