Замість фарб - маскувальна сітка. У Львові художник - біженець із Києва Андрій Набока - створює неповторні картини із тканини яку використовують для плетіння маскувальних сіток. У своїх роботах хлопець зображає образи святих або портрети людей, загиблих в результаті повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Невдовзі твори презентують на мистецькому заході у Франції. Частину грошей від проданих робіт передадуть на потреби армії. З митцем спілкувалась Христина Гашенко.

Замість полотна - нитки, замість фарб - тканина. На дерев'яній рамі із маскувальної сітки художник Андрій творить свою чергову картину.

Натягую у використанні створенні роботи, тобто я беру цю штуку, беру натягую, закріпляю, беру відрізаю ось таким чином.

Попередньо - це символічні образи силуетів матері та дитини, як віри й надії.

Акцент який ви бачите в даній композиції. Тобто у вашій присутності знайшов нове рішення у даній роботі.

Будь-яка деталь чи колір тканини у роботі має своє мистецьке значення. Наприклад - у цій картині, здалося б, на перший погляд, звичайна червона нитка, але ні…

Думаю так треба трошки розбавити зеленим, а тут бах, а тут що у нас основа і стрижень людини контраст. Якщо ми приберемо червоний, то зовсім інше враження.

Здебільшого у своїх роботах Андрій зображує силуети святих, або ж загиблих українців від рук російської армії.

Андрій Набока, митець:

Я працюю з образами духів людей, що загинули, можна так сказати. Це образ. Кожен може вклади своє в це, бо ніхто не може її обійти із творчих людей. І я вважаю, що кожна творча людина має якось зрефлексувати.

У Львові Андрій раніше плів маскувальні сітки. Там і народилась ідея створювати незвичні картини.

Андрій Набока, митець:

Одного дня побачив образ що з'явився серед сіток. Це відбулося природнім шляхом, не спеціально. Серед багатьох рук, за рахунок того, що різні кольори серед стрічок лежали серед сіро-зелених і хтось просто вирішив їх вплести.

Разом з Андрієм сітки для військових плете жителька Харкова Марія Давидівна.

Марія Давидівна, жителька Харкова:

Он посмотрите идея какая, в каждой картине есть идея, но ее надо рассмотреть. Если мы способны рассмотреть такое в искусстве, то как говорится, мы не переможны.

Оксана Весна, письменниця, волонтера:

Мені здається, що це свого роду також варіант імпресіонізму. Мистецтво. Мені здається враження тут не веселі, враження від війни й в цих картинах, я думаю, закладена дуже велика надія на Бога чи вищу справедливість, хто у що вірить.

Усі роботи, а це 10 картин презентують на мистецькому фестивалі у Франції.

Марія Попи, кураторка проєкту:

Це масштабний фестиваль, який триватиме аж цілий місяць. Щотижня якась з європейських країн презентуватиме свою культуру. Цьогоріч у фокусі - Україна, яка відкриватиме другого травня фестиваль. Акцентом українського стенда буде сучасна, актуальна культура України. Мета, показати, що проходять українці через мистецтво.

На фестивалі за бажанням відвідувачі зможуть купити картини Андрія. Частину грошей передадуть на потреби армії.