Чиновники про проблему із розселенням людей знають і вже почали відновлювати комунальні заклади.

Все більше біженців із різних регіонів обирають Черкащину як свій прихисток. Лише в обласному центрі зупинилося понад 30 тисяч осіб. І перша ж проблема, з якою стикаються біженці - дефіцит житла. Як знайти квартиру - подивіться.

Інна з чоловіком, батьками та песиком Вєнєю обживається у Черкасах. Родина приїхала кілька тижнів тому із Донеччини, коли влада оголосила евакуацію з області.

Інна Панченко, переселенка з Донеччини:

Жилье было сложно найти, дня 3-4 искали жилье, ми приехали вот с такой собачкой , но людей очень много. Ситуация очень сложная, людей ехало много и добирались мы сложно.

А от Анна з донькою вирвалась із Маріуполя.

Анна Абдулаєва, переселенка з Донеччини:

Тут друзья есть, предоставили временно жилье, муж работает.

У черкаський гуманітарний центр щодня звертається до семи сотень переселенців. Тут людям допомагають із найнеобхіднішим - речами та їжею.

Іван Деркач, волонтер:

Максимум - документи і от те, що взяли, у них нема ні одежі, нічого, приїхали люди - в що вдяглися, що схопили - те приїжджають, вони приходять загублені і ми допомагаєм як можем.

Найскладніше тимчасово переміщеним із житлом. Ріелтори кажуть - щодня звертаються зо два десятки людей у пошуках квартири чи будинку.

Надія Хандусь, ріелтор:

Все, шо було, розлетілося за перший тиждень, відкопуємо, шукаємо де можливо, по сарафанному радіо, люди, які повиїжджали за кордон, готові здать зі своїми власними речами, максимально їх організовано.

Чиновники про проблему із розселенням людей знають і вже почали відновлювати комунальні заклади.

Марина Гаркава, заступниця міського голови Черкас:

Є місця, які потребують невеликих капіталовкладень, і з власними силами і комунальними силами будуть приведені до відповідного виду, щоб люди могли там не тимчасово проживати, а довше.

Влада обіцяє: знайти прихисток на Черкащині зможуть усі, хто цього потребує. До того ж, область у переліку регіонів, де держава фінансуватиме будівництво житла для переселенців.