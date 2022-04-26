"До Бучі не причетні, а в Маріуполі немає бойових дій: путін шокував новою заявою [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш під час візиту до Москви змушений був вислухати версію подій війни рф проти України від володимира путіна.
Розмова генсека ООН з російським президентом тривала близько години. путін виклав свою версію ключових подій в Україні.
Зокрема, різанину в Бучі на Київщині президент росії назвав "провокацією". За його словами, війська рф до масових убивств не причетні.
"Ми знаємо, хто це зробив. Ми знаємо, хто готував цю провокацію, якими засобами, що за люди працювали над цим", – заявив Путін.
Окрім того, в Кремлі запевнили Гутерріша у відсутності бойових дій в Маріуполі. Натомість російський президент розраховує на досягнення домовленостей з Україною "на дипломатичному треку".
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