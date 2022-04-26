Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш під час візиту до Москви змушений був вислухати версію подій війни рф проти України від володимира путіна.

Розмова генсека ООН з російським президентом тривала близько години. путін виклав свою версію ключових подій в Україні.

Зокрема, різанину в Бучі на Київщині президент росії назвав "провокацією". За його словами, війська рф до масових убивств не причетні.

"Ми знаємо, хто це зробив. Ми знаємо, хто готував цю провокацію, якими засобами, що за люди працювали над цим", – заявив Путін.

Окрім того, в Кремлі запевнили Гутерріша у відсутності бойових дій в Маріуполі. Натомість російський президент розраховує на досягнення домовленостей з Україною "на дипломатичному треку".