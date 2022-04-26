Під час зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем володимир путін заявив, що розраховує на "позитивні" результати переговорів з Україною. Глава кремля додав, що зустрічі українських і російських представників тривають в онлайн форматі.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Переговори (Р-росії та України - ред.) йдуть, вони зараз проходять в онлайн форматі. Сподіваюся все-таки що це приведе нас до якогось "позитивного" результату",- сказав путін на початку зустрічі з Гутеррешем.