путін заявив, що розраховує на "позитивні" результати переговорів з Україною [ Редагувати ]
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Під час зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем володимир путін заявив, що розраховує на "позитивні" результати переговорів з Україною. Глава кремля додав, що зустрічі українських і російських представників тривають в онлайн форматі.
Про це повідомляють росЗМІ.
"Переговори (Р-росії та України - ред.) йдуть, вони зараз проходять в онлайн форматі. Сподіваюся все-таки що це приведе нас до якогось "позитивного" результату",- сказав путін на початку зустрічі з Гутеррешем.
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