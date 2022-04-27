Столична влада просить киян утриматися від відвідування цвинтарів (відео) [ Редагувати ]
Столична влада просить киян утриматися від відвідування кладовищ на період воєнного стану. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Містянам нагадують, що столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ.
Міська влада закликає людей не створюйте скупчення на територіях кладовищ під час поминальних днів, щоб не наражати на небезпеку себе і своїх близьких.
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