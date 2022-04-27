Житель Лисичанська вже 63 дні спостерігає за битвою на Донбасі з-під даху свого приватного будинку. Микола детально нотує кожен "прильот" та активні бойові дії довкола - в надії, що усі ці дані допоможуть краще зрозуміти - що ж насправді відбувалося, коли прийшли окупанти нав'язувати Україні свій нікому не потрібний "русскій мір".

Марина Біленька про відважність українців далі.

Микола запрошує до своєї просторої оселі - і одразу веде до оглядового майданчика. Звідти вже 63 дні поспіль спостерігає за війною.

Они обычно, вот точка Северодонецк, а дальше Рубежное.

Лінію фронту 67-річному пенсіонерові краще видно через лінзи бінокля. Усе - нотує. У верхньому правому кутку - дата, а нижче - запис дня, який завжди починається зі слів "стоїмо!". У щоденнику Миколи вже понад 60 списаних сторінок. Лишилося ще близько сотні. Сподівається, що війна закінчиться раніше, ніж блокнот. А потім його планує зберегти для історії.

Микола, житель Лисичанська, Луганської області:

По дате - де шо было, это более конкретно, это не ложь, это как со слов. Вот смотрите сегодня допустим в 8:20 - затихла стрельба.

А до того занотував і обстріл "смерчами" Сєвєродонецька, і прильоти на ринок і знищення пекарні. "спокій повертається об 11-й вечора"- йдеться в останньому записі дня. Микола годинами сидить біля вікна. Звідти відкривається чудовий вид на рівнину за річною Донець, а також на лінію фронту, де російські війська вже понад два тижні намагаються прорвати оборону Збройних сил. Коли погода хороша - Микола чатує на балконі, де майорить синьо-жовтий стяг.

Микола, житель Лисичанська, Луганської області:

Друзей, даже которые есть в России, я не могу сюда пригласить. Я не могу поехать в тот же Крым, куда я детей своих возил, по старому Крыму, по новому, я эти дороги, горы знаю.

Микола живе сам у сімейному триповерховому маєтку. Тут виросло не одне покоління його родини. Каже, якщо Лисичанськ впаде - готовий доєднатися до партизанського руху. Утім поки - нестиме варту біля вікна з біноклем у руках.

Напередодні росіяни 17 разів обстріляли мирне населення Луганщини, тривають бойові дії в Попасній та Рубіжному, - повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Лисичанськ, де живе Микола, минулої доби витримав дві потужні артилерійські атаки. Два будинки - зруйновані.