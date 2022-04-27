Франції заарештувала 3 маєтки російських бізнесменів - ЗМІ [ Редагувати ]
Французька влада на виконання санкцій Євросоюзу проти рф арештувала три вілли на півдні країни, що, ймовірно, належать російським олігархам.
Про це повідомляє Nice-Matin.
Три маєтки на Французькій Рив'єрі, що нібито належать бізнесменам із рф, арештовані. Нерухомість може належати Олегу Дерипасці, Кирилу Шамалову та Мусі Бажаєву.
Зокрема, Мінфін конфіскував віллу "Геркулес" поблизу Сен-Тропе. Вона з 2005 року належить Дерипасці. В околицях Біарріца арештували віллу акціонера "Сибура" Шамалова. Натомість маєток "Тріанон", що є копією Версальського парку, належить голові ради директорів "Російської платини" Бажаєву.
Зі старту санкційної політики проти рф у лютому Франція арештувала 4 яхти, 6 гелікоптерів і орієнтовно 30 об'єктів нерухомості класу люкс. Усі вони належать бізнесменам із оточення російського президента.
по темі
Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію - черговий аргумент на користь того, що Європа не може сподіватися на збереження нормальної економічної співпраці з рф
Турецька сторона сподівається на те, що за пропозицією президента Реджепа Таїпа Ердогана вдасться провести зустріч лідерів України та росії -
Президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплення України не було фінальною ціллю розв'язаної росією війни
Президент України Володимир Зеленський згадав росію у своїй заяві з приводу 36-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС
У вівторок, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що від сили нашого спротиву – в усіх його формах – безпосередньо залежить майбутнє України, майбутнє всіх нас
Сьогодні почався третій місяць нашої війни за незалежність. 24 лютого більшість у світі не вірили, що ми вистоїмо понад тиждень. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер усі це знають. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками 61-го дня війни