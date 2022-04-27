Миколаївський зоопарк потерпає від нестачі ресурсів на утримання тварин [ Редагувати ]
Купи квиток онлайн - допоможи зберегти унікальну колекцію тварин та птахів. Під постійними обстрілами та без води в Миколаєві намагається вижити місцевий зоопарк. Відвідувачів від початку війни тут не має.
Повноцінно працювати заклад не може, тож і поповнювати свій бюджет, як раніше, теж. Забезпечувати підопічних бодай мінімальним допомагають тепер не лише інші зоопарки, підтримка надходить від небайдужих з усього світу. Марина Михайловська далі.
Повз порожні алеї з квітучими сакурами та мигдалем співробітники зоопарку розвозять обід його мешканцям.
Раціон тварин довелося значно урізати. Продуктів не вистачає. Зоопарки Європи допомогли з сухим кормом. Виручають і місцеві підприємці. Але зберігати великі партії м'яса та риби ніде - холодильників нема.
Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку:
Люди, которые выиграли тендер, оказались в Херсоне, они поставлять корма не могут. Мы нуждаемся в овощах, в яйцах, в рыбе. Если кто-то сможет оказать зоопарку помощь, мы будем очень признательны.
Ще одна проблема - відсутність води. Ті 20 кубів, які зоопарку надають на день, замало, аби всіх напоїти та оновити басейни. Для білої ведмедиці Зефірки водні процедури - тепер розкіш.
Віктор Дьяконов, провідний науковий співробітник Миколаївського зоопарку:
Нам город привозит почти каждый день воду. Мы набираем емкости, какие можем. Только таким способом можем обеспечить животных питьевой водой. И там где надо убирать.
Попри гарну погоду тварин випускають на свіже повітря лише на декілька годин. Решту часу вони у критих приміщеннях - задля безпеки.
Это кассетные три штуки. А это "ураган". "Ураган" упал в вольер дроф.
За час війни на територію зоопарку залетіло вже сім снарядів. Їх знешкодили, але зберегли - як пам'ять про віроломних сусідів.
Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку:
Первый снаряд, который упал на территорию зоопарка 28 февраля, возле вольера белых медведей. Ему место в музее.
Від цих прильотів ніхто не постраждав. Але тварини налякані й в постійному стресі від регулярних обстрілів. Приймати відвідувачів теж небезпечно. В умовах відсутності бюджетного фінансування врятувати ситуацію може кожен з нас, купивши квитки до зоопарку онлайн. Гроші підуть на утримання закладу.
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