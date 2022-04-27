В Одесі поховали мати та дитину, які загинули від обстрілу рашистів [ Редагувати ]
Сьогодні Одеса прощалася з родиною Глодан, яку на Великдень вбила російська ракета. Боєприпас влучив у квартиру, де була тримісячна Кіра з мамою та бабусею. Всі троє загинули. Вижив лише батько, який вийшов до магазину по продукти до свята.
На прощання з маленькою Кірою, її мамою та бабусею до головного собору Одеси підходять люди з квітами. Говорити майже не можуть.
Тетяна, жителька Одеси:
Тяжело просто. Он общий боль, по всей нашей Украине. Это - общая боль, общие утраты, я извиняюсь.
Ця родина - перші цивільні жертви російських обстрілів в Одесі. Після трагедії одесити остаточно усвідомили - щомиті в їхні будинки може прилетіти ракета.
Оксана, колега загиблої Валерії Глодан:
Боимся, конечно, очень боимся. Вот сейчас должны привезти их прощаться, И сейчас сирена везде. Даже попрощаться не дадут нрмально.
Найважче Юрію. Батько, чоловік та зять - в одну мить втратив родину.
Раїса, колега Юрія Глодана:
Он держится из последних сил. У него просто выбора нет. Он должен. Он понимает, что если не он, то кто. Вы понимаете, это - такой долгожданный ребенок, они его так долго ждали. Конечно, мы все ему поможем, но это…
В церкві друзі обіймають батька.
Життя Кіри, Валерії та Людмили обірвалося перед Великоднем, у суботу. Юрій вийшов до магазину, коли почулися звуки сирени. Жінки з дитиною сховалися у ванній. Але це їх не вберегло. Російська ракета влучила в шістнадцятиповерховий будинок. Замість трьох квартир утворилася велика діра. Серед загиблих, окрім родини Юрія, молода пара: Людмила та Богдан. Вони чекали свою першу дитину. Загалом жертвами обстрілу стали семеро людей.
Раїса, колега Юрія Глодана:
Сказали, что 3-хмесячный ребенок. Я думаю: Боже, у Юрки тоже трехмесячный ребенок. А вечером оказывается, что это действительно его семья.
Люди не бажають кари вбивцям, які обірвали життя мирних людей.
Оксана, колега загиблої:
Спокойная, веселая. Просто-просто веселый человек. Вот, погибла сейчас она - За что?!
Маргарита Жижко, подруга Валерії:
Мы обе сюда приехали поступать в университет. И снимали квартиру в соседних домаїх. Мама Люда нам пекла самое вкусное печенье. Она была самая добрая. Всех, кого я знаю, она была самя сопереживающая.
Жинь бесконечная. Царство небесное. Вечный покой.
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