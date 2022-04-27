Операція "Евакуація"! Дельфіни, морські котики та леви прибули до Одеси з Харкова. Звідти їх було вирішено евакуювати через небезпеку: адже місто щодня обстрілюють росіяни. Тварин прийняв у себе одеський дельфінарій. Як все відбувалося - бачили наші кореспонденти.

Харків'яни - Луна, Злата, Марта, Вікі, Майя та Білий - п'ять дівчат та один хлопчик - до Одеси прибули напередодні. Вже плескаються у басейні дельфінарію та насолоджуються місцевою рибкою.

З Харкова їх вивозили вантажівками, в яких облаштували спеціальні резервуари з водою. Тренери розповідають: дорога була важкою, довгою - їхали майже добу - але все закінчилося добре: дельфіни почуваються чудово.

Анастасія Бобровська, тренер морських тварин:

Я могу сказать, что как только мы выпустили дельфинов в бассейн, они тут же подошли к тренерам, тут же дали погладить животики, хвостики - тем самым дали нам понять, что все хорошо, они рады, они счастливы и готовы кушать рыбу, готовы общаться.

Крім того, до Одеси евакуювали двох морських левів та трьох котиків. Згодом всі вони зможуть перебувати у загальних басейнах з іншими місцевими тваринами, але поки харків'яни - на карантині.

Дарина Данилюк, ветеринар мережі дельфінаріїв:

Сначала все дельфины прибывают у нас в один бассейн, проходят там карантин и далее уже по мере того, как они адаптируются - они могут распределяться по разным бассейнам. Когда надеюсь, что все у нас наладится, все будет хорошо - они вернутся обратно в Харьков к себе домой.

Тренери розповідають: у Харкові - через постійні обстріли тваринам було, по-перше, небезпечно. По-друге, вони відчували стрес, особливо - дельфіни, в яких дуже сильна розвинена інтуїція.

Віталій Цуканов, тренер морських тварин:

Когда были обстрелы - было такое, что в бассейне было неспокойно, они постоянно плавали, не останавливались. Были прилеты. Возле дельфинария, были и в пятистах метрах от дельфинария прилеты и прямо рядом были моменты, когда было видно, что они ну вот немножко как в страхе, да, тревога.

У дельфінарії кажуть: нажаль, з Харкова не вдалося вивезти пару білих китів та родину дельфінів: маму, тата та новонародженого малюка. Їхнє транспортування виявилося неможливим суто з технічних причин.