Війна в Україні: постраждали понад 610 дітей [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни росії проти України постраждали понад 610 дітей. Жертвами стали понад 217 неповнолітніх. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 129,
- Київській - 114,
- Харківській - 93,
- Чернігівській - 66,
- Херсонській - 44,
- Миколаївській - 43,
- Луганській - 37,
- Запорізькій - 27,
- Сумській - 17,
- Житомирській - 15,
- а також у Києві - 16.
Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1508 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.
Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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