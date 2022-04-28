З початку повномасштабної війни росії проти України постраждали понад 610 дітей. Жертвами стали понад 217 неповнолітніх. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 129,

Київській - 114,

Харківській - 93,

Чернігівській - 66,

Херсонській - 44,

Миколаївській - 43,

Луганській - 37,

Запорізькій - 27,

Сумській - 17,

Житомирській - 15,

а також у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1508 закладів освіти, з них 102 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.