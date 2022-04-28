Затоплення Демидова під Києвом: The New York Times опублікували кадри села [ Редагувати ]
Фото: The New York Times
The New York Times опублікували кадри з затопленого села Демидів, що розташоване на північ від Києва.
Село опинилося у воді після руйнування греблі на річці Ірпінь біля місця її впадання у Київське водосховище.
Дамбу зруйнували самі українці, щоби не дати ворогові пройти вглиб.
Жителі села, за словами журналістів, були зовсім не проти підриву греблі.
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