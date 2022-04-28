Українська влада запросила у США ударні дрони MQ-1C Gray Eagle з ракетами AGM-114 Hellfire. Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Міноборони України.

Сполучені Штати вже передали Україні дрони-камікадзе Switchblade та розроблені спеціально для ЗСУ тактичні безпілотники Phoenix Ghost.

При цьому Київ розраховує отримати ударні Reaper та Gray Eagle, які можуть долати великі відстані, літати на більшій висоті та перезаряджатися. Озброєний ракети: 4 х AGM-114 Hellfire, 8 х AIM-92 Stinger.

Вартість одного MQ-9 виробництва компанії General Atomics оцінюється у $32 млн. Угода має отримати схвалення влади США.

Постачання ударних безпілотників підпадає під американський режим контролю за ракетними технологіями, який обмежує їх постачання. У зв'язку з цим раніше отримати Gray Eagle та Reaper не змогли партнери США Катар та Індонезія.

MQ-1C Gray Eagle