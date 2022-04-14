Україна провела переговори про закупівлю ударних американських дронів MQ-9 [ Редагувати ]
Україна веде переговори щодо закупівлі важких ударних американських безпілотників MQ-9 Reaper (Жнець), які можуть змінити баланс у російсько-українській війні. Про це повідомляє видання Forbs.
Зазначається, що минулого тижня представники України зустрілися з керівництвом General Atomics, виробником бойових безпілотників, зокрема MQ-9 Reaper, основного розвідувально-ударного дрону армії США.
Представник General Atomics Марк Брінклі заявив:
Зараз у нас є літаки, готові до негайної передачі. За підтримки уряду США ці літаки можуть опинитися в руках українських військових льотчиків за лічені дні.
MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний БПЛА армії США. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Практична стеля складає 13 000 метрів. Максимальна тривалість польоту – 24 години.
Безпілотник має шість точок підвіски. Може нести до чотирьох ракет класу "повітря - земля", або до восьми у модифікації MQ-9A або чотири ракети Хеллфайр та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням. Крім того, дрон може оснащуватися розвідувально-навігаційним обладнанням, що дозволяє використовувати його для наведення на ціль керованих боєприпасів.
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