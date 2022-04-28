Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі відвідав Чорнобильську АЕС. Візит був присвячений до 36 річниці трагедії на станції. І вона ледве не повторилась цьогоріч - під час окупації російськими військовими цього стратегічного об'єкта.

Чи відповідають нормі радіаційні показники? І що залишили після себе загарбники? Дивіться далі.

36 днів, саме стільки ЧАЕС і Чорнобиль були під окупацією рашистів. Сергій згадує, особовий склад пожежної частини, а це 83 рятувальники, попри небезпеку тоді відмовилися від евакуації. Бо - безпека на станції та прилеглій до неї території - була передусім. Ворожі війська мало не вивели АЕС з ладу - знеструмивши її. А ще доводилося гасити лісові пожежі.

Сергій Стрельченко, заступник начальника 11-ої ДПРЗ міста Чорнобиль:

Близько 20 пожеж, близько 125 гектарів сухої трави, лісової підстилки та лісу було ліквідовано від даних пожеж.

Під час окупації, розповідає рятувальник, загарбники намагалися схилити МНСників і співробітників станції на свій бік.

Сергій Стрельченко, заступник начальника 11-ої ДПРЗ міста Чорнобиль:

Вели тут пропаганду, скажім так, між керівників, розказували, що в нас не такий президент, не такий уряд, не той у нас курс, але ще раз повторюю, ми віримо в нашу державу, в ЗСУ. Особовий склад відніс службу з честю.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, розповідає міністр внутрішніх справ, чорнобильська зона була під надійною охороною. Втім, ніхто навіть і подумати не міг, що вищі чини кремля відправлять своїх вояк захоплювати один з найнебезпечніших атомних об'єктів у світі й окопуватися в рудому лісі.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Ми були готові до відсічі фактично окремих груп. Ми були готові, до того, щоб зупинити диверсійні отряди. Але, коли йшла мова про широкомасштабне вторгнення з цього боку, звичайно, це змогли зробити ЗСУ вже фактично біля Києва.

Тепер військові розміновують територію, знищують переправи, через які орки проникли в Україну і розробляють нову тактику оборони цього напрямку.

Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації:

Всі шляхи якими сюди зайшли російські війська, ми плануємо оборону, враховуючи можливе повторення цієї агресії й тому ми все зробимо, щоб вони сюди не зайшли.

Нині в полоні рашистів - чотири співробітники станції й 169 нацгвардійців, які захищали ЧАЕС. Серед них, кажуть у МВС поранених немає.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Нам не відома їхня доля після відходу звідси російських військ. Фактично нам не відомо, але ми розуміємо орієнтовно де вони знаходяться, ми ведемо переговори стосовно їхнього повернення.

На самій же станції, пояснює директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, ледь не повторилася трагедія 1986 року. Зараз ведеться посилений контроль за роботою ЧАЕС.

Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики:

Думаю, що ситуація під контролем, завдяки великому професіоналізму українських операторів. Як я сказав, нам потрібно зробити чимало роботи з відновлення. Потрібно оцінити загальну ситуацію з радіацією. Та думаю у нас вже є хороша база (для продовження роботи).

Олександр Васильченко, кореспондент: