Загадкові вибухи у Придністров'ї змусили світ задуматися про поширення військового наступу росії за межі України. Тим паче, що Кремль уже заявив, що російськомовні жителі Молдови зазнають утисків. Тобто підстави для вторгнення вже давно готові. Тут росії й особливо фантазувати не довелося.

Але чи зможе москва воювати одразу на кількох фронтах? Експертні думки вивчала наша Світлана Чернецька з Лондона.

І Україна, і Молдова вважають вибухи у Придністров'ї провокацією. І не мають сумнівів, що вигідні вони виключно росії. Зараз на цій окупованій частині Молдови перебуває півтори тисячі вояків рф. І Захід намагається зрозуміти чи може ця територія стати новим осередком війни. Європейські та американські військові експерти сходяться на думці, що дуже малоймовірно, що рф зможе розширити поле бойових дій. Бо її сили зазнали таких втрат в Україні, що не можуть досягти бажаних цілей на її території, а не те, що потикатися у інші країни.

Джастні Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Усі ознаки вказують на те, що росія наближається до ліміту своїх так званих "сил мирного часу", не вдаючися до повної мобілізації. Особливо, якщо врахувати, що росія використовує свої війська у багатьох інших регіонах. Вона мусить утримувати сили, приміром, у Калінінграді, щоби захищати той форпост від будь-яких інтервенцій з боку НАТО, вона мусить утримувати сили на кордонах з балтійськими країнами, а тепер ще й на кордоні з Фінляндією, бо ж там зараз заговорили про вступ до НАТО. Крім того, російські війська присутні в Сирії, Грузії, Абхазії, Молдові. Тобто вони не можуть використати всі можливі 168 батальйонно-тактичних груп.

Близько 75% усіх придатних сил рф залучила до війни в Україні. Майже третини вже позбулася. І що важливо - найбільших втрат завжди зазнають фронтовики: піхота та екіпажі транспортних засобів, тобто найбоєздатніші і найпрофесійніші вояки. А от серед груп підтримки поранень та смертей зазвичай менше. І це однозначно послабило наступальні можливості окупантів.

Джастні Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Дуже важко уявити, звідки росія візьме нову силу для майбутніх наступів без повної мобілізації. Але насправді і мобілізація - теж не вихід, бо вона збере лише призовників, новобранців. Не забезпечить сформовані, спрацьовані групи, зокрема, логістичні. Тож, якщо Україні вдасться й надалі тримати оборону і завдавати таких самих втрат, як і раніше, то у Росії не залишиться варіантів для просування і нових великих наступів.

Попри усі минулі заяви про велич та міць російської армії, Захід чітко розуміє її можливості. Хоча наполягає, що не варто применшувати шкоду, якої можуть завдати сили окупанта. Та голі цифри кажуть, що завдяки успіхам українських збройних сил, рф неспроможна влаштувати повноцінні атаки де-інде у світі.