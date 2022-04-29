Британія відправить 8 тисяч військових у Європу на масштабні навчання [ Редагувати ]
Джерело: The Guardian
Велика Британія відправить до Європи близько 8 тисяч військових на масштабні навчання. Цього літа навчання будуть розгорнуті в країнах від Фінляндії до Північної Македонії згідно з планами, посиленими після вторгнення росії в Україну.
До них приєднаються десятки тисяч військовослужбовців НАТО і Об’єднаних експедиційних сил, до яких входять Фінляндія та Швеція.
У Міністерстві оборони Британії заявили, що навчання були давно сплановані та посилені у відповідь на вторгнення росії в Україну в кінці лютого.
Міністр оборони Бен Воллес сказав: "Безпека Європи ніколи не була більш важливою. На цих навчаннях наші війська об’єднаються із союзниками та партнерами по НАТО та Об’єднаних експедиційних силах, щоб продемонструвати солідарність і силу в одному з найбільших спільних розгортань з часів холодної війни".
Королівські війська залучать до навчань у Фінляндії, яка має 830-мильний (1309-кілометровий) сухопутний кордон з росією.
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