Внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Російська ракета влучила в її будинок. Про це повідомив її колега Олександр Демченко.
Це маленька машинка Віри Гирич - моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях.
Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку.
Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повтюрюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає.
Нагадаємо, що внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-о та 2-о поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, четверо людей шпиталізовані.
Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.
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