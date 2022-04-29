Ракетний удар по Києву: під завалами житлового будинку знайшли загиблого [ Редагувати ]
Під завалами житлового будинку, який постраждав внаслідок вчорашнього ракетного удару по Києву, знайшли загиблого. Розбір завалів триває.
Про це повідомляється в Telegram мера Віталія Кличка.
"Щойно рятувальники, які продовжують обстеження та розбір завалів житлового будинку у Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - зазначив він.
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