Ані дня без обстрілів. Окупанти гатять по Харкову. Обстріли починають зненацька, серед білого дня. І передбачити, куди саме і коли полетять ворожі гради чи міномети, неможливо. Щодня через такі обстріли гинуть люди. У харківському районі Салтівка після чергового обстрілу побували наші кореспонденти.

Салтівка. Спальний район неподалік від станції метро.

-Во дворе посмотрите, что творится. Три мины сразу подряд прилетело. Во дворе он одна лежит, три человека он, три человека он на углу лежат. Очень, очень сильно было. (А откуда летело?) Со стороны росии летело. Три человека, вон там скорые. Горят стоянки, горит всё, горит весь микрорайон.

Постраждали люди, які просто йшли по вулиці у своєму мікрорайоні. Цей чоловік показує ці кадри з мобільного, зняті одразу після удару.

-Человек в темной одежде мёртвый лежит в луже собственной крови. Человек в розовой куртке вроде был жив. Но в тяжелом состоянии. Я услышал стоны с 9 этажа, и сразу побежал вниз, и наблюдал такую картину.

Удар був такої сили, кажуть люди, що вирішили спершу, що ракета влучила прямо в будинок.

Маргарита, мешканка Харкова:

Очень сильный взрыв был, затряслись все стёкла, мы думали, что у нас в дом попали, прямое попадание. Вышли посмотрели, кругом очень много стекол. Вышли на улицу, приехали скорые. Сказали, двое мужчин пострадали. Один лежал уже мертвый, а второй в тяжелом состоянии, но уже умирающий, его забрала скорая.

Уламки снарядів залетіли прямо в квартири.

-А вот у меня попало в окно и осколки Градов. В квартире. На крыше Дворца пионеров лежит ракета или снаряд не взорвавшийся.

Саме в ці житлові квартали ракети прилітають не вперше.

-Упало 2 снаряда. А второй - за 50 метров, второй снаряд там. Это второй раз уже попадают. Ой, какой это ужас.

І як далі жити - під постійними обстрілами - люди не знають. Сподіваються лише на швидку перемогу українських захисників.