Уряд виділив Міноборони майже 120 млрд гривень [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 млрд гривень. Кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні на засіданні Уряду виділили понад 119 млрд гривень Міністерству оборони. Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя. Намагаємося максимально забезпечити наших бійців", - повідомив він.
Крім того, Кабінет міністрів на засіданні 19 квітня виділив 33 млрд гривень на зміцнення оборони України. Вони підуть міністерствам оборони і внутрішніх справ.
Зазначимо, за оцінками Міністерства фінансів, потреби держбюджету України становлять близько 5 млрд доларів на місяць додаткового фінансування.
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