Дефіцит пального: Зеленський прокоментував проблему [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зленський прокоментував проблему з дефіцитом пального на АЗС України.
Глава держави зазначив, що питання дефіциту вирішиться упродовж одного-двох тижнів.
Миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає, але урядовці обіцяють, що протягом тижня максимум двох буде забезпечена система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту. Маємо брати у ЄС стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян.
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