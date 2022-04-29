"Приниження ООН залишилося без відповіді": Зеленський про удари по Києву [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша приниженням організації з боку рф. Глава держави висловив жаль, що воно залишилося без потужної відповіді.
Триває розбір завалів у Києві, куди під час візиту генсека ООН вдарили російські ракети. Прикро, але настільки свідоме і жорстоке приниження ООН з боку росії залишилося без потужної відповіді.
Він додав, що сьогодні стало відомо про загибель від ракетного удару журналістки "Радіо Свобода" Віри Гирич. Глава держави зазначив, що загибла кореспондентка стала 23 представницею медіа, чиє життя обірвалося в результаті російського вторгнення.
Мої співчуття всім рідним і вічна пам'ять всім жертвам.
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