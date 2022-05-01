Окупанти позбавили від мобільного зв'язку та інтернету Херсонщину і Запоріжжя [ Редагувати ]
"Руський мір" у повній красі на Херсонщині та Запоріжжі. В областях відсьогодні немає мобільного зв'язку та інтернету. І це вже традиційна тактика ворога - відрізати окуповані містечка та села від цивілізації. В Держспецзв'язку, припускають, що окупанти вимкнули електрику на об'єктах або ж пошкодили оптоволокно.
Рашистські пабліки тим часом тиражують інформацію, що українські оператори вийшли з обслуговування Херсонщини! Про ситуацію - докладніше в огляді.
Створити вакуум, зневірити й залякати - це мета диверсії з мобільним зв'язком на Херсонщині. Окупанти увімкнули свої "глушилки", втім українські військові виводять з ладу спецтехніку ворога.
Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":
На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".
Загарбникам вигідно, щоб мешканці Херсонщини не мали іншої інформації, окрім російської пропаганди. Проте місцеві мешканці вірять власним очам, а не брехні окупантів.
Олександр Вілкул, голова Криворізької ОВА:
Общался с семьёй, которая чудом выбралась с оккупированной российскими войсками части Херсонской области. У них в селе уже две недели нет света. Пьяные орки бесчинствуют, вскрыли все магазины и забрали продукты. Даже пластиковые крышки для банок забрали. И больше недели рассказывают людям, что Киев, Харьков и Мариуполь уже захвачены.
І це в той час, коли Збройні Сили України стримують натиск ворога, визволяють населені пункти і контратакують.
А от рашисти насправді відмовляються їхати у "гарячі точки", як от село Чорнобаївка, де наші захисники вже 17 разів знищували ворожу техніку. Про це свідчить телефонна розмова загарбників, яку перехопило СБУ. На записі - командир батальйону російської армії спілкується з командиром роти, який прибув із поповненням із території самопроголошеної "ДНР".
Про "Чорнобаївський синдром" рашисти на своїх пропагандистських каналах мовчать, натомість - створюють якусь "радянську реальність".
У центрі міста Нова Каховка встановили пам'ятник Леніну. Певно, вважаючи, що вождь тоталітаризму змусить українців прийняти "русский мір".
У відповідь місцеві мешканці розвішують скрізь символічні жовті стрічки та малюють тризуби. Багато хто намагається виїхати з Херсонщини.
Ось що розповів чоловік, який три доби вибирався з окупованої території.
-Дошло до того, что пришлось те видосики, которые были про войну, поудалять, потому что на соседней улице ходят орки с автоматами. Нельзя кататься было по Каховке, чтоб в телефоне у тебя было фото, видео, которое может быть использовано против тебя. Поэтому телефон приходилось чистить раз в час.
Чоловік каже: навіть снаряди, що летіли над головою, лякали менше, ніж усвідомлення факту, що поряд - "асвабадітєлі".
-И грады как начали утром пускать, и два отсыревшие чтоли, бубух взорвался, и бубух взорвался. Мне не страшно, когда оно рядом жахает, мне страшно находиться в оккупированной территории.
Подивіться, як люди, що втекли від загарбників, реагують на українського військового. Він зустрічає їх на блокпосту, при виїзді з тимчасово окупованої території.
-Вітаю, дай тебе обніму. Дальше всьо? Дальше вже наші.
І незабаром наші будуть скрізь, наголошує Президент України.
Володимир Зеленський, Президент України:
Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито "господарів". Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям.
по темі
Так, рятуючи сусіда, жінка врятувала від загибелі й себе. В хаті не залишилось цілого місця! А от тварини… всі вижили!
Місто нескорених! "Азовсталь" продовжує тримати оборону. Тим не менш, в Маріуполі російські окупанти почали встановлювати свої порядки. Розповсюджують містом листівки з так званими "правилами життя" в окупації.
До жителів Каховки, а з нею - і всієї Херсонщини - звертаються наші захисники. Просять чекати й вірити.
Бійці 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади нагадали, що в Україні по копаному та садженому ні ходити, ні тим паче їздити оркам не можна. Влучний постріл з протитанкового ракетного комплексу і в БМП здетонував боєкомплект.
Їх не пускають наші підрозділи. Тож орда вдається до вже звичних терористичних методів - здалеку накриває ракетами житлові квартали.