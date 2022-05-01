"Руський мір" у повній красі на Херсонщині та Запоріжжі. В областях відсьогодні немає мобільного зв'язку та інтернету. І це вже традиційна тактика ворога - відрізати окуповані містечка та села від цивілізації. В Держспецзв'язку, припускають, що окупанти вимкнули електрику на об'єктах або ж пошкодили оптоволокно.

Рашистські пабліки тим часом тиражують інформацію, що українські оператори вийшли з обслуговування Херсонщини! Про ситуацію - докладніше в огляді.

Створити вакуум, зневірити й залякати - це мета диверсії з мобільним зв'язком на Херсонщині. Окупанти увімкнули свої "глушилки", втім українські військові виводять з ладу спецтехніку ворога.

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

Загарбникам вигідно, щоб мешканці Херсонщини не мали іншої інформації, окрім російської пропаганди. Проте місцеві мешканці вірять власним очам, а не брехні окупантів.

Олександр Вілкул, голова Криворізької ОВА:

Общался с семьёй, которая чудом выбралась с оккупированной российскими войсками части Херсонской области. У них в селе уже две недели нет света. Пьяные орки бесчинствуют, вскрыли все магазины и забрали продукты. Даже пластиковые крышки для банок забрали. И больше недели рассказывают людям, что Киев, Харьков и Мариуполь уже захвачены.

І це в той час, коли Збройні Сили України стримують натиск ворога, визволяють населені пункти і контратакують.

А от рашисти насправді відмовляються їхати у "гарячі точки", як от село Чорнобаївка, де наші захисники вже 17 разів знищували ворожу техніку. Про це свідчить телефонна розмова загарбників, яку перехопило СБУ. На записі - командир батальйону російської армії спілкується з командиром роти, який прибув із поповненням із території самопроголошеної "ДНР".

Про "Чорнобаївський синдром" рашисти на своїх пропагандистських каналах мовчать, натомість - створюють якусь "радянську реальність".

У центрі міста Нова Каховка встановили пам'ятник Леніну. Певно, вважаючи, що вождь тоталітаризму змусить українців прийняти "русский мір".

У відповідь місцеві мешканці розвішують скрізь символічні жовті стрічки та малюють тризуби. Багато хто намагається виїхати з Херсонщини.

Ось що розповів чоловік, який три доби вибирався з окупованої території.

-Дошло до того, что пришлось те видосики, которые были про войну, поудалять, потому что на соседней улице ходят орки с автоматами. Нельзя кататься было по Каховке, чтоб в телефоне у тебя было фото, видео, которое может быть использовано против тебя. Поэтому телефон приходилось чистить раз в час.

Чоловік каже: навіть снаряди, що летіли над головою, лякали менше, ніж усвідомлення факту, що поряд - "асвабадітєлі".

-И грады как начали утром пускать, и два отсыревшие чтоли, бубух взорвался, и бубух взорвался. Мне не страшно, когда оно рядом жахает, мне страшно находиться в оккупированной территории.

Подивіться, як люди, що втекли від загарбників, реагують на українського військового. Він зустрічає їх на блокпосту, при виїзді з тимчасово окупованої території.

-Вітаю, дай тебе обніму. Дальше всьо? Дальше вже наші.

І незабаром наші будуть скрізь, наголошує Президент України.

Володимир Зеленський, Президент України: