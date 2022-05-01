Під Ізюмом знищили багато офіцерів та спецназ росії - Арестович [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував сьогоднішні удари по штабах рф під Ізюмом. Відомо про численні втрати ворога.
За його словами, внаслідок ударів по штабах рф в Ізюмі є значні втрати серед командування.
"Майже 200 вбитих в результаті трьох ударів по штабам. Їх насправді більше, але це те, що ми підтвердили. Серед них щонайменше 30 старших офіцерів, а також постраждав елітний спецназ, який охороняв когось високопоставленого. Вони постраждали конкретно, багато вбитих. Він когось охороняв. Чи Герасімова? Не знаю." - заявив Арестович.
Також він прокоментував повідомлення про поранення російського генерала Герасімова.
"У мене є обгрунтовані сумніви, що Герасімов взагалі був на території України. У мене є обгрунтовані сумніви, що він був на території України, а ще більше обгрунтовані сумніви, що був поранений", - сказав Арестович.
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