Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецькому громадському телебаченню ERT розкритикував Грецію та Туреччину за згоди приймати російських туристів.

На думку глави держави, це подвійні стандарти, і приймати російських туристів не можна.

Російський туризм привозить до Греції багато грошей довгі роки. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а згодом ці гроші везуть. Така сама і в Туреччині ситуація.

З одного боку, Туреччина виступає посередником та підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку, ми бачимо одночасно підготовку туристичних маршрутів спеціально для російського туризму. І це неможливо, якщо ми хочемо мати дружні стосунки.