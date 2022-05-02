Зеленський розкритикував Туреччину та Грецію за згоду приймати російських туристів (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецькому громадському телебаченню ERT розкритикував Грецію та Туреччину за згоди приймати російських туристів.
На думку глави держави, це подвійні стандарти, і приймати російських туристів не можна.
Російський туризм привозить до Греції багато грошей довгі роки. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а згодом ці гроші везуть. Така сама і в Туреччині ситуація.
З одного боку, Туреччина виступає посередником та підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку, ми бачимо одночасно підготовку туристичних маршрутів спеціально для російського туризму. І це неможливо, якщо ми хочемо мати дружні стосунки.
Наприкінці квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з Зеленським і путіним і запропонував Стамбул в якості майданчика для укладання угоди про припинення вогню.
Нагадаємо, що Зеленський заявив, що війна закінчиться, коли переможе Україна.
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