Програма 60 Мinutes: Зеленський розповів про героїчну боротьбу українського народу [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зробив пост про програму 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network.
Знімальна група провела в дорозі до Києва майже дві з половиною доби. Відповів на запитання. Розповів про героїчну боротьбу українського народу.
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