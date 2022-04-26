Ердоган провів телефонну розмову з путіним [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Про це повідомляє Реджеп Таїп Ердогана.
Подробиць розмови наразі не розголошують.
Однак в деяких джерелах пишуть, що про цю телефонну розмову також повідомив прес-секретар путіна дмитро пєсков.
Він зазначив, що сьогодні вже відбулася телефонна розмова між президентом рф та президентом Туреччини Ердоганом. За словами пєскова, обговорювали Україну. Інших подробиць не озвучив.
Також турецькі ЗМІ повідомляли, що Ердоган запропонує путіну продовжити у Стамбулі переговори між Україною та рф.
по темі
Якщо путін зважиться на застосування ядерної зброї, то це може закінчитися летальним результатом
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вважає, що після вторгнення президента росії володимира путіна в Україну його можна прирівняти до німецького фюрера Адольфа Гітлера
Про це повідомляє високопоставлений турецький чиновник.
У п'ятницю, 8 квітня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про три явища, які останнім часом спостерігаються у російській еліті
У Міністерстві оборони США не знають, як довго триватиме війна росії проти України, але вірять, що Україна може перемогти та відстояти свій суверенітет