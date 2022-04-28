"Сподіваємося, що мир вже близько": Ердоган про війну росії проти України [ Редагувати ]
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що війна росії проти України скоро завершиться, і буде встановлено мир.
На його думку, переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша мають позитивно вплинути на вирішення конфлікту.
Про це повідомляє aberglobal.com.
"Ми сподіваємося, що мир близько. Після своїх зустрічей в Україні та росії пан (генсек ООН, - ред.) Гутерріш подзвонив мені і повідомив, що переговори пройшли позитивно", - зазначив Ердоган.
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