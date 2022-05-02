Все буде... Україна. Синьо-жовті прапори й мурали. Дедалі більше міст Європи та Америки прикрашають проукраїнські графіті та вуличні панно. Нині наша символіка стає трендом у всьому цивілізованому світі. Як мода на українське завойовує планету - розповість Ольга Жидецька.

В Амстердамі і Лондоні, у Варшаві і Брюсселі. У Маямі та Оттаві - на вулицях міст і сіл у різних куточках світу майорять українські прапори. Поєднання синього і жовтого нині не просто знак підтримки й солідарності для українців, це світовий тренд, що надихає і митців, і звичайних людей.

Канадський майстер графіті Магіяр Амірі присвятив війні в Україні цілу серію настінних розписів у Торонто. У своїх малюнках, каже, виливає розпач від того, що бомбардування мирних міст виявилося можливим у Європі у 21 столітті.

Магіяр Амірі, художник:

У цьому муралі я зробив дитину головною. Діти уособлюють чистоту, в них немає ненависті чи жадібності. І, гадаю, багато дорослих у цьому світі мали б цього повчитися.

Велетенський мурал з написом "Houkraine" в кольорах нашого прапора відтепер прикрашатиме й американський Г'юстон. Французький художник Себастьєн Буало наносить останні штрихи. Малювати більші за людський зріст букви радо допомагали тутешні дітлахи. А ініціювала акцію місцева громада, що приймає українських біженців.

Карла Мосто, жителька Г'юстона:

Ми дуже хотіли зробити щось від нашої спільноти, щоби показати нашу підтримку України. І Себастьєн - придумав поєднати слова "Г'юстон" та "Україна" і ось маємо Houkraine. А я флористка - тож вирішила додати ще соняшник, національну квітку України.

Себастьєн Буало, художник:

Я вуличний художник, тож спостерігаю за світом і темами, які його хвилюють. Війна в Україні стосується всіх нас. Зростає не тільки ціна на газ. Є реальні геополітичні, людські наслідки. Я сам з Європи й для мене божевілля бачити нині цю війну.

Поранена українка, що тікає від російських обстрілів у Чугуєві стала символом антивоєнної кампанії для митця з Аргентини. Це приголомшливе фото з першого дня війни облетіло світ. Світлина вразила Максимільяно Багнаско. На своєму муралі у Буенос-Айресі він зобразив її поряд зі ще одним жахливим свідченням іншої війни - в'єтнамською дівчинкою, що голяка тікає з охопленого вогнем селища. Художник обурений - ніщо у світі не варте таких страждань людей.

Максиміліано Багнаско, художник:

Цю світлину з війни в Україні я побачив однією з перших. Поранені цивільні, залиті кров'ю. Це зображення дає уявлення, що таке насправді війна і скільки людей постраждають чи загинуть. Вони не повинні платити такої ціни.

Підтримка України шириться містами й селами. Жителі Америки і Європи висловлюють її як можуть. А невелика іспанська громада на тиждень перейменувала своє селище в Україну.

А жителька англійського Кембриджа пофарбувала у синє і жовте свій будинок.

Мішель Платінгс, жителька Кембриджа:

Підбадьорює, коли бачиш, що люди виставляють українські прапори у вікнах, просто маленькі прапорці, гасла на підтримку, навіть хештег - "Я разом з Україною" чи будь-що інше. І це, знаєте, дуже сильне почуття.

Й співчуття до України та бажання підтримати у світі не вщухають. На синьо-жовті прапори нині великий попит на міжнародних торговельних майданчиках.

У Сполучених Штатах на їх виробництво переорієнтувалися цілі фабрики. Частину грошей від продажу - кажуть їхні менеджери - передають на допомогу Україні.