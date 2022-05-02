За крок до нафтового ембарго. Євросоюз цього тижня може оголосити про поступову відмову від російської сировини. Багато в чому - завдяки зміні позиції Німеччини, яка готова підтримати заборону. Чому німці раптом зняли всі застереження - Тетяна Логунова розкаже.

Порт польського міста Гданськ. Саме завдяки цьому стратегічному об'єкту Німеччина погодилася підтримати ембарго на імпорт російської нафти. Берлін, який раніше отримував "чорне золото" по трубопроводу "Дружба", знайшов нових постачальників та альтернативний маршрут. Супертанкери з нафтою, яку Німеччина купуватиме у світових експортерів, прийматиме порт у Гданську. Сировину закачуватимуть у відрізок трубопроводу, який контролює Польща, і доправлятимуть на нафтопереробний завод у німецькому місті Шведт. А якщо це підприємство, яке перебуває під контролем компанії "Роснєфть", відмовиться переробляти "чужу" нафту, його можуть навіть націоналізувати.

Роберт Хабек, міністр економіки Німеччини:

Ми опинились у ситуації, коли уряд повинен розглядати усі можливі сценарії й готуватися до них. Імовірно, є ще якісь варіанти, яких ми поки що не врахували. Але скажу так - на столі усі з можливих опції та ми до них політично готуємося.

Завод у Шведті - єдиний, який нині переробляє російську сировину. За останні два місяці Берлін суттєво скоротив свою залежність від нафти з росії - з 35 до 12 відсотків. Тепер, коли й цю проблему вирішили, Німеччина готова підтримати європейське ембарго на імпорт сировини.

Про зміну позиції Німеччини - повідомив міністр економіки країни. Роберт Хабек заявив - Берлін уже не має нічого проти ембарго на імпорт російської нафти. І готовий його підтримати. Мовляв, певних перебоїв з постачанням і росту цін на нафтопродукти й так уникнути не вдасться. Але відмова від сировини з росії буде "керованою" і точно не призведе до катастрофи.

Сигнал з Берліна почули в Брюсселі. Авторитетні ЗМІ, зокрема "Нью-Йорк Таймс", повідомляють: Євросоюз може оголосити про відмову від російської сировини вже на цьому тижні. План такий: певні обмеження почнуть працювати одразу, а до кінця року всі країни ЄС мають повністю припинити імпорт з росії. Тобто, скептикам ембарго - Угорщині, Австрії, Словаччині, Іспанії, Італії та Греції - дадуть час для диверсифікації постачання.

Офіційний Брюссель хоче запровадити нафтове ембарго якомога швидше. Адже це буде болісним ударом для російської економіки. За приблизними підрахунками, щодня кремль продає країнам ЄС сировини на 450 мільйонів євро.