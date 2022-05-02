Буданов назвав два сценарії закінчення війни з росією [ Редагувати ]
Якщо Кремль вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, то це прискорить кінець самої росії. Після цього війна росії проти України завершиться.
Про це повідомляє керівник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирил Буданов для "НВ".
Як зазначив Буданов, шанс на застосування тактичної ядерної зброї росією був та залишається.
"Використовувати стратегічну ядерну зброю нема сенсу, бо ми досить близько один від одного. Але тактична ядерна зброя і її застосування, просто пришвидшать кінець росії. Ця війна закінчиться", - пояснив він.
За словами глави розвідки, є всього два варіанти завершення війни росії проти України.
"Перший - розділення росії на три і більше частини. І другий - відносне збереження територіальної цілісності рф при зміні керівництва країни. В останньому випадку новий керівник скаже, що рф не при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території, від островів Японії до Кенігсберга", - сказав Буданов.
Він зазначив, що більшість військово-політичного керівництва росії це розуміє, тому намагається вести діалог з Заходом, попри офіційну риторику Кремля.
"А от неофіційна зовсім інша: вони бояться втратити свої статки. І вони розуміють, чим це дуже швидко для них закінчиться", - додав глава ГУР.
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