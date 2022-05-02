Ракетний удар по Одесі: з'явилося відео наслідків атаки [ Редагувати ]
Сьогодні, 2 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули діти.
ДСНС продемонстрували наслідки атаки по місту.
В Одесі ближче до вечора 2 травня в місті пролунав сильний вибух. Очевидці повідомили про хмару диму у небі.
Як повідомило оперативне командування "Південь", окупанти ракетами влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді міста.
Стало відомо, що ракета влучила саме в будівлю московського патріархату.
Згідно з уточненою інформацією, унаслідок удару загинув 15-річний хлопець. Також важкі поранення отримала дівчина. З трьома людьми працюють психологи.
по темі
Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий воєнний злочин росії
Внаслідок ракетного удару по Одесі загинула 13-річна дитина
Російські військові завдали ракетного удару по Одесі
Працівники ДБР постійно проводять роботу щодо виявлення представників ворожих ДРГ