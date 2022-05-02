Президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну. Однак, досі немає конкретних планів щодо візиту президента в Україну, попри несподіваний візит спікера США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє Sky news.

Зазначається, що пані Пелосі є найвищим чиновником США, який відвідав Україну з початку війни.

Відповідаючи на запитання, чи може президент бути наступним, речник Білого дому Джен Псакі відповіла, що він "хотів би відвідати Україну", але "планів немає".

Лідери кількох країн, у тому числі прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, здійснили поїздки до Києва під час війни.

Але відвідини не позбавлені ризиків. Як відомо, минулого тижня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебував у столиці та російські війська завдали ракетних ударів