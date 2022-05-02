Байден хоче відвідати Україну - Білий дім [ Редагувати ]
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Президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну. Однак, досі немає конкретних планів щодо візиту президента в Україну, попри несподіваний візит спікера США Ненсі Пелосі.
Про це повідомляє Sky news.
Зазначається, що пані Пелосі є найвищим чиновником США, який відвідав Україну з початку війни.
Відповідаючи на запитання, чи може президент бути наступним, речник Білого дому Джен Псакі відповіла, що він "хотів би відвідати Україну", але "планів немає".
Лідери кількох країн, у тому числі прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, здійснили поїздки до Києва під час війни.
Але відвідини не позбавлені ризиків. Як відомо, минулого тижня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перебував у столиці та російські війська завдали ракетних ударів
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