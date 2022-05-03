Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував канцлера ФРН за непряму відмову їхати до Києва. Той відмовився від візиту поки цього не зробить особисто німецький президент Франка-Вальтер Штайнмаєр.

Про це він повідомив виданню Spiegel.

"Грати в ображену сосиску - звучить не дуже по-державницьки. Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок" - зазначив Мельник.