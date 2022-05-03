Василя Самчука, який був за кермом, судять уже майже три роки

Шістдесят судових засідань, три роки слухань і нарешті вирок. У Рівному сьогодні його почув водій, який збив двох підлітків. Дівчина загинула на місці, а хлопець - зазнав важких травм і ще й досі на реабілітації. Свідки кажуть: в момент наїзду на дітей водій був настільки п'яним, що доки оформляли аварію - чоловік заснув у поліцейській машині. Скільки судді "дали" водію-вбивці? Розкажуть мої колеги.

Оце Дианочке здесь 16 лет, семнадцатый год ей тут. Не вернуть нашу девочку никому...

Бабуся не випускає з рук фото. Це її онучка. Дівчина загинула в страшній ДТП у Рівному ще наприкінці вісімнадцятого року.

Світлана Петрук, бабуся загиблої Діани Петрук:

У нее был выпускной год, 11 класс. Уже и платье заказала. Уже хотела питы вчитися на дизайнера, хотела во Львове. Конечно были планы, все оборвалось.

Тоді автівка збила двох підлітків. Син Олександра Тарара - Владислав, якому нині вже 20 років, досі продовжує лікуватися.

Олександр Тарар, батько Владислава Тарара:

Син в мене зараз знаходиться на реабілітації вдома. Він все розуміє, він намагається говорити. Мова тяжко йде, но йде.

Водій, який збив дітей, одразу після скоєння аварії заснув у патрульному "Пріусі". Чоловік навіть не усвідомив, що накоїв. Алкоголь у його крові "зашкалював".

Шановний знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні?

Василя Самчука, який був за кермом, судять уже майже три роки. І жодного судового засідання рідні Діани та Владислава не пропускають в надії почути вирок.

Світлана Петрук, бабуся загиблої Діани Петрук:

Три з половиною роки ми тріпаємо свої нерви. Еще чего-то такого... щоб наказали как следует нашего убийцу.

Олександр Тарар, батько Владислава Тарара:

Сподівання мої одні - максимальний термін, щоб людина получила. Обвинувачений Самчук - вісім років.

Це вже шістдесяте судове засідання у справі. І суддя нарешті оголошує вирок.

Наталія Діонісьєва, суддя Рівненського міського суду:

Суд ухвалив Самчука Василя Миколайовича визнати винуватим у вчиненні злочинів. Вісім років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки.

Засуджений і його адвокат від будь-яких коментарів утримались.

- Чи погоджуєтесь ви з вироком? - Не хоче. - Будете подавати апеляцію?

Також суд задовольнив і цивільні позови від сторін потерпілих. Загалом ідеться про понад два з половиною мільйони гривень.

Світлана Петрук, бабуся загиблої Діани Петрук

Говорят, максимально - это восемь. Но за двоих детей - это мало. Одного ребенка покалечил. Калека на всю жизнь, а девочки нашей нет. Мы хотели, щоб больше ему дали, ну судье видней.

Тепер рідні бояться, що і цей вирок може бути не остаточним.

Олександр Тарар, батько Владислава Тарара:

Сто відсотків подасть апеляцію, бо людина боїться десь поїхати, вибачте, на зону, бо якби він був справжнім чоловіком, людиною, він просто б попросив в перші два-три судових засідання вибачення, но не брав би три собі захисники.

До апеляції готуються і в прокуратурі.

Олеся Маркова, прокурорка відділу Рівненської обласної прокуратури:

Ми вважаємо, що на даний час нами доведена вина Самчука в повному обсязі. Разом з тим позиція захисту була від початку такою, що в діях Самчука відсутній склад злочину. Тому вважаємо, що вони будуть оскаржувати вказане рішення на підставі суворості і відсутності складу злочину.

Із зали суду Василя Самчука у кайданках відправили до СІЗО. Там він відсидів вже три з половиною роки. Відповідно до вироку, за ґратами йому залишилось трохи більше половину сроку.