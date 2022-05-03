Вісім років позбавлення волі: засудили винуватця ДТП у Рівному [ Редагувати ]
Шістдесят судових засідань, три роки слухань і нарешті вирок. У Рівному сьогодні його почув водій, який збив двох підлітків. Дівчина загинула на місці, а хлопець - зазнав важких травм і ще й досі на реабілітації. Свідки кажуть: в момент наїзду на дітей водій був настільки п'яним, що доки оформляли аварію - чоловік заснув у поліцейській машині. Скільки судді "дали" водію-вбивці? Розкажуть мої колеги.
Оце Дианочке здесь 16 лет, семнадцатый год ей тут. Не вернуть нашу девочку никому...
Бабуся не випускає з рук фото. Це її онучка. Дівчина загинула в страшній ДТП у Рівному ще наприкінці вісімнадцятого року.
Світлана Петрук, бабуся загиблої Діани Петрук:
У нее был выпускной год, 11 класс. Уже и платье заказала. Уже хотела питы вчитися на дизайнера, хотела во Львове. Конечно были планы, все оборвалось.
Тоді автівка збила двох підлітків. Син Олександра Тарара - Владислав, якому нині вже 20 років, досі продовжує лікуватися.
Олександр Тарар, батько Владислава Тарара:
Син в мене зараз знаходиться на реабілітації вдома. Він все розуміє, він намагається говорити. Мова тяжко йде, но йде.
Водій, який збив дітей, одразу після скоєння аварії заснув у патрульному "Пріусі". Чоловік навіть не усвідомив, що накоїв. Алкоголь у його крові "зашкалював".
Шановний знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні?
Василя Самчука, який був за кермом, судять уже майже три роки. І жодного судового засідання рідні Діани та Владислава не пропускають в надії почути вирок.
Світлана Петрук, бабуся загиблої Діани Петрук:
Три з половиною роки ми тріпаємо свої нерви. Еще чего-то такого... щоб наказали как следует нашего убийцу.
Олександр Тарар, батько Владислава Тарара:
Сподівання мої одні - максимальний термін, щоб людина получила. Обвинувачений Самчук - вісім років.
Це вже шістдесяте судове засідання у справі. І суддя нарешті оголошує вирок.
Наталія Діонісьєва, суддя Рівненського міського суду:
Суд ухвалив Самчука Василя Миколайовича визнати винуватим у вчиненні злочинів. Вісім років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки.
Засуджений і його адвокат від будь-яких коментарів утримались.
- Чи погоджуєтесь ви з вироком? - Не хоче. - Будете подавати апеляцію?
Також суд задовольнив і цивільні позови від сторін потерпілих. Загалом ідеться про понад два з половиною мільйони гривень.
Світлана Петрук, бабуся загиблої Діани Петрук
Говорят, максимально - это восемь. Но за двоих детей - это мало. Одного ребенка покалечил. Калека на всю жизнь, а девочки нашей нет. Мы хотели, щоб больше ему дали, ну судье видней.
Тепер рідні бояться, що і цей вирок може бути не остаточним.
Олександр Тарар, батько Владислава Тарара:
Сто відсотків подасть апеляцію, бо людина боїться десь поїхати, вибачте, на зону, бо якби він був справжнім чоловіком, людиною, він просто б попросив в перші два-три судових засідання вибачення, но не брав би три собі захисники.
До апеляції готуються і в прокуратурі.
Олеся Маркова, прокурорка відділу Рівненської обласної прокуратури:
Ми вважаємо, що на даний час нами доведена вина Самчука в повному обсязі. Разом з тим позиція захисту була від початку такою, що в діях Самчука відсутній склад злочину. Тому вважаємо, що вони будуть оскаржувати вказане рішення на підставі суворості і відсутності складу злочину.
Із зали суду Василя Самчука у кайданках відправили до СІЗО. Там він відсидів вже три з половиною роки. Відповідно до вироку, за ґратами йому залишилось трохи більше половину сроку.
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