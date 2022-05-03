У Києві ППО збила ракету [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У вівторок, 3 травня, в небі над Київською областю ППО збила ракету. Про це повідомляється в соцмережі.
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